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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. النطق بالحكم على متهمي خلية المنيا الإرهابية بعد إحالة 4 منهم للمفتي

أرشيفيه
أرشيفيه
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تنطق محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعد قليل، اليوم الاثنين، بالحكم على 10 متهمين، من بينهم 6 سيدات بخلية المنيا الإرهابية، محال منهم 4 للمفتي.

 وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية الغرض لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتمويل الإرهاب والإرهابيين وتوفير الأموال والأسلحة وذخيرة ومهمات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.

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