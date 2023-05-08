إصابة 4 في حادث تصادم بين سيارتين بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم عقب إستقبالهم بقسم الطوارئ بالمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.