مصرع 3 مدنيين إثر تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية شمال غربي الهند

لقى 3 مدنيين مصرعهم إثر تحطم مقاتلة من طراز (ميج-21) تابعة للقوات الجوية الهندية فوق مبنى سكني بولاية راجاستان شمال غربي الهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن المقاتلة أقلعت من قاعدة سوراتجاره الجوية في تدريب روتيني قبل تحطمها بالقرب من منطقة بيليبانجا في راجاستان بسبب عطل فني.

وقال مسئولون إن الطيار تمكن من القفز من الطائرة في الوقت المناسب باستخدام مظلة، إلا أنه أصيب بجروح طفيفة.

من جانبها، فتحت القوات الجوية تحقيقا في الحادث للوقوف على أسباب تحطم المقاتلة، ونوهت بأن الطيار بذل قصارى جهده لتجنب وقوع إصابات بشرية والهبوط بعيدا عن المناطق المأهولة.

طائرات ميج 21 هي من بين 6 طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي، وتم إدخال الطائرات المقاتلة لأول مرة في عام 1963 كطائرة اعتراضية.

وخطط سلاح الجو الهندي التخلص التدريجي من جميع الأسراب المتبقية من طائرات ميج 21 بحلول عام 2025.