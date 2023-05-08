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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

هيئة موانئ البحر
هيئة موانئ البحر الاحمر
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ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و608 شاحنات، و70 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1880 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن الواردات بلغت 2500 طن بضائع، و327 شاحنة، و52 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف و500 طن بضائع، و281 شاحنة و18 سيارة.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (أمل، بوسيدون اكسبريس)، فيما جرى تداول 2100 طن بضائع، و280 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لثلاث سفن (سينا، بريدج، أيلة) بميناء نويبع البحري، كما غادر ميناء بورتوفيق السفينة (SEA WAVE1) فارغة متجهة إلى جدة.

هيئة موانئ البحر الاحمر حاويات حركة الصادرات