سفير الفلبين بالولايات المتحدة: الدوريات المشتركة في بحر الصين الجنوبي قد تبدأ قريبا جدا

قال سفير الفلبين لدى الولايات المتحدة الأمريكية خوسيه مانويل روموالديز اليوم الإثنين إن الدوريات المشتركة في بحر الصين الجنوبي بين بلاده وحلفائها قد تبدأ قريبا جدا.

وأضاف روموالديز -حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "أتوقع أن يحدث ذلك قريبا جدا"، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على حرية الملاحة في الممر المائي الغني بالموارد والذي يمر من خلاله تريليونات الدولارات من التجارة سنويا.

وأكد روموالديز أن أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا يرغبون في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، قائلا "بالنسبة لنا، بالنسبة للكثيرين منا في منطقة الآسيان، نريد السلام والاستقرار في منطقتنا لأننا نريد المزيد من النشاط الاقتصادي بين الولايات المتحدة والآسيان وبالطبع الصين والآسيان".

وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماركوس الابن في وقت سابق إن الدوريات المشتركة في بحر الصين الجنوبي قد تبدأ هذا العام.. والدول المشمولة بهذه الدوريات هي الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

يشار إلى أن الصين تطالب بالسيادة على كل مياه بحر الصين الجنوبي تقريبا الغنية بموارد الطاقة.. ولبروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا مطالب بالسيادة على أجزاء من البحر.

وقد قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في يوليو 2016 بأن أساس الصين لمطالباتها ليس له أي دعم قانوني.. وترفض بكين احترام القرار.