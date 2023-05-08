ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميكالي يحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب

ميكالي
ميكالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، 12 يونيو المقبل موعداً لانطلاق معسكر المنتخب، قبل السفر لخوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب، المقرر انطلاقها 24 من الشهر ذاته.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الثانية مع منتخبات مالي والجابون والنيجر.

ويصعد من كل مجموعة الأول والثانى يلعبان بنظام المقص لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى الأولمبياد، ويلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية، رفقة منتخبات المغرب البلد المستضيف، والكونغو برازافيل، وغينيا وغانا ومالي والجابون والنيجر، وودعت منتخبات كبرى مثل السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر وتونس وجنوب افريقيا وبوركينافاسو.

اتحاد الكرة الجبلاية المنتخب الاوليمبي ميكالى