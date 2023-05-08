رئيس وزراء اليابان: نرغب في بدء حقبة جديدة من العلاقات مع كوريا الجنوبية

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية وبدء حقبة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وقال كيشيدا للصحفيين في سول اليوم الاثنين - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه أجرى محادثات هادفة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وإن ذلك ساعد على تعميق الثقة المتبادلة.

ووصلت العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في ظل الإدارة اليسارية لسلف يون، مون جيه إن؛ بسبب قضايا زمن الحرب التي تضمنت نزاعا بشأن تعويض العمال، مما منع البلدين من متابعة مفاوضات دبلوماسية حاسمة.

غير أن يون - الذي أصبح رئيسا لكوريا الجنوبية في مايو 2022 - اتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع اليابان، واقترح حلا لقضية العمل في زمن الحرب في أوائل مارس الماضي، وقام برحلة إلى طوكيو في وقت لاحق من نفس الشهر لإجراء محادثات مع كيشيدا.

وكان كيشيدا - الذي من المقرر أن يستضيف قمة مجموعة السبع في دائرته الانتخابية في هيروشيما في وقت لاحق من هذا الشهر - حريصا أيضا على إجراء مصالحة مع كوريا الجنوبية، حيث أصبحت الولايات المتحدة - حليفها الوثيق - أكثر حذرا من الوضع الأمني في آسيا.