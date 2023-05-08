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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر بحادث تصادم في الشرقية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
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لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر صباح اليوم الاثنين إثر تعرضهما لحادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق "ميت جابر - بنى صالح" بنطاق مركز بلبيس بالشرقية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "إبراهيم ع إ" 58 عاما مقيم قرية ميت جابر جثة هامدة و" عماد ج ح" 32 عاما مقيم بنى صالح مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الأول وإصابة الثانى إثر تعرضهما لوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق" ميت جابر- بنى صالح" نطاق مركز بلبيس.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

اليوم الإثنين حادث تصادم بالشرقية جثة هامدة دراجة بخارية صباح اليوم الاثنين