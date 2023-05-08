توجيه السيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان يتصدر عناوين الصحف

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت الصحف توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذلك توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعبا، في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها، للدفع في اتجاه التوصل لحل سلمي للأزمة، يعيد الأمن والاستقرار للسودان.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكامل الوزير وزير النقل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع، خلال الاجتماع، على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتسهيل عودتهم لأرض الوطن دون عوائق.

كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة، لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين، أو الأشقاء السودانيين، أو في إطار المساعدة في إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.