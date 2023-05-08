تنشر "البوابة نيوز" أهم الأخبار المتوقعة ليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023

نيدجامينا..يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، إلى كل من نيدجامينا (عاصمة تشاد) وجوبا (عاصمة جنوب السودان)، في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان، حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود، من أجل حلها؛ حفاظًا على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.

القاهرة.. تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان - مكتب الدول العربية، احتفالًا لإطلاق التقرير الإقليمي حول حالة سكان العالم للعام 2023.

القاهرة.. يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ندوة ختامية بهدف التوصل لبرنامج عمل تنفيذي لإصلاح منظومة دورة الاستيراد والتصدير، بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الإنتاج والتصدير.

القاهرة.. تطلق وزارة الثقافة مشروع المكتبات المتنقلة التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، وذلك تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية لبناء الإنسان.

القاهرة.. ينظم منتدى الشعر المصري أمسية شعرية، في السابعة والنصف مساءً، في مقر حزب التجمع بوسط القاهرة، يشارك فيها الشاعر الفلسطيني موسى حوامدة مع كوكبة من الشعراء المصريين.

فيينا.. تستضيف الأمم المتحدة في فيينا الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية وهزيمة النازية "يوم أوروبا"، بحضور عدد كبير من قيادات منظمات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة والسفراء والمندوبين الأجانب المعتمدين في المنظمة.

باريس.. تحيي فرنسا الذكرى الـ 78 ليوم النصر في أوروبا واستسلام القوات الألمانية ونهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، ويترأس إيمانويل ماكرون الاحتفالات المقامة في البلاد بهذه المناسبة.

سول.. تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جلسة محادثات على مستوى العمل بشأن قضايا الأمن السيبراني، وتستمر لمدة يومين؛ وهي أول جلسة تنعقد وجها لوجه منذ 4 سنوات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، إلى حد كبير، وسط جهود الحلفاء لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية المتطورة في مجالات متعددة.

فيينا.. يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو، الذي يبدأ زيارة رسمية إلى فيينا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والصناعة.

الكويت.. تنطلق بطولة العالم للغوص الحر للرجال والسيدات في الكويت، بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 44 دولة من ضمنها مصر، وتقام منافساتها في مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة، وتستمر حتى 13 مايو الجاري.