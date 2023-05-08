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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 27 عاملا جراء اندلاع حريق ضخم في منجم للذهب جنوب بيرو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات في بيرو مصرع 27 عاملًا؛ جراء اندلاع حريق ضخم في منجم للذهب جنوب البلاد، وذلك خلال عملهم على مدار الساعات الماضية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنينعن شركة تعدين "ياناكيوا" قولها في بيان لها إنه تم إجلاء 175 عاملًا بسلام بعد الحادث، مشيرة إلى أن الضحايا الـ27 كانوا يعملون لحساب مقاول متخصص في التعدين.

بدورهم، قال مسئولون حكوميون إن سبب وقوع الحادث مازال قيد التحقيق إلا أن بعض التقارير الإخبارية أشارت إلى احتمال حدوث انفجار بسبب ماس كهربائي في جزء من المنجم على عمق 100 متر (330 قدمًا) تحت سطح الأرض.

السلطات في بيرو منجم للذهب