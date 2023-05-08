جمارك مطار الأقصر الدولي تضبط عدة محاولات تهريب عدد من السبائك الذهبية

تمكن رجال الجمارك بالوردية الأولى بمطار الأقصر الدولي من ضبط عدة محاولات تهرب جمركي لعدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران الجزيرة رقم 707 القادمة من الكويت اشتبه نائب مدير الوردية في 10 ركاب أثناء محاولتهم الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم عرض الركاب على جهاز فحص الأفراد بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود كثافات على أجسامهم.

وبالتفتيش الذاتي للركاب تبين وجود 22 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان والأحجام بوزن إجمالي 3 كيلو تقريبا مخبأة داخل الجوارب والملابس الداخلية وجيوب سحرية بملابسهم.

وقرر مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.