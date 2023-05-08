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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس الأعمال السعودي - الصيني يبحث زيادة التبادل التجاري بين البلدين

السعودية
السعودية
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عقد مجلس الأعمال (السعودي - الصيني) اجتماعه الدوري في دورته الجديدة بمقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان -حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية)- إن الاجتماع ناقش تفعيل دور المجلس كأداة للاستثمار بين المملكة والصين وخطة عمله في زيادة حجم التبادل التجاري والصادرات وتحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين من البلدين.

يذكر أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا غير مسبوق، حيث بلغ تريليونًا و200 مليون ريال خلال السنوات الـ 5 الماضية، فيما زارت أكثر من 500 شركة صينية المملكة خلال شهر مارس الماضي.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، فيما تعد المملكة أكبر شريك للصين في غرب آسيا وشمال إفريقيا.

 

السعودية الصين محمد العجلان