اليوم.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين على ملعب التتش بمقر الجزيرة استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعه المقبل على ملعب رادس بدون جمهور في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وكان الفريق حصل على راحة لمدة يومين عقب العودة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر المصري بالفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء يوم الجمعه الماضي على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

ومن المنتظر أن تسافر بعثة الأهلي إلي تونس غدا الثلاثاء على متن طائرة خاصة استعدادًا لمواجهة الترجي.