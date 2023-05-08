اتحاد الكرة يكشف حقيقة تعطيل تقنية الفار في مباراة السوبر

أكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل جيد طوال الـ120 دقيقة في لقاء السوبر بين الأهلي وبيراميدز، مؤكدًا أنه كان موجودًا في الملعب ومراقبا أيضا للمواجهة، مشيدًا بالحكم محمود البنا الذي يعتبر من أفضل الحكام في مصر.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس": "تواصل معي مسئولون من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وأعربوا عن غضبهم الشديد إزاء تلك الأنباء التي تناثرت بعد اللقاء، وهذه الأقاويل غريبة وغير مسموح بها مطلقًا، الفار كان يعمل بشكل جيد، وكان موجود طاقم إماراتي دولي ومن أفضل الحكام في آسيا، وسيتواجدون في بطولة كأس العالم للشباب فى إندونيسيا مع محمد معروف".

وأضاف: "الحكام الإماراتيون الذين تواجدوا في غرفة الفار من أفضل الحكام الموجودين، والشركة المسئولة عن الـvar في الإمارات ستصدر بيانا رسميًا بشأن هذه الشائعات التي انتشرت عقب لقاء السوبر".

وزاد: "أوجه الشكر لشعب الإمارات، والحفاوة التي تم استقبال بها المصريين هناك، كنا في الاجتماع الفني قبل اللقاء وكانت هناك حالة حفاوة وسعادة بتواجد المصريين في أبو ظبي وإقامة السوبر عندهم، ولا يصح أن نطلق الشائعات بعدم عمل تقنية الفار في المباراة، ولو كان تعطل كنا سنقوم بإعلان ذلك على الفور".

وأكد: "لا يوجد قانون يُلزم الفار بالتدخل في المباراة إلا في حالة وجود أمور تستدعي ذلك، وكان هناك تواصلا بين الطاقم الإماراتي في غرفة تقنية الفيديو ومحمود البنا في أرض الملعب".

وواصل: "لا يجوز مطلقًا التدخل من جانب أي لجنة في قرارات الحكام التي تم اتخاذها خلال المباريات، وأؤكد تمامًا أنه من المستحيل التدخل في أي قرارات فنية صدرت من جانب الحكم في المستطيل الأخضر، وأي اشتباك داخل الملعب الحكم فقط هو صاحب القرار في الأمر تمامًا".

وتابع: "أشكر الاتحاد المصري وفيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام، على التمسك بوجود حكام مصريين، وبيريرا لديه فكر عالٍ ويستمع لطاقم العمل معه تمامًا، والجميع يثق بقدراته، وأطالب بتركه يعمل بهدوء من أجل نجاح منظومة التحكيم، ومواجهة الأهلي والزمالك المقبلة نتمنى أن يستمر التحكيم المصري في إدارتها، وبعدما وثقنا بحكامنا أصبحوا يتواجدون في كل المواجهات المهمة في إفريقيا".