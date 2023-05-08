ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سقوط جندي بطريقة مفاجئة خلال تتويج تشارلز.. فيديو

لحظة سقوط الجندي
لحظة سقوط الجندي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اضطر رجال الجيش إلى جر جندي "في الوحل"، بعد سقوطه بطريقة مفاجئة، أرضا، خلال تأدية مهمته في حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وكان الجندي جزءا من حدث في قلعة كارديف في ويلز، عندما سقط فجأة إلى الأمام على وجهه في التراب، وهي لقطة أظهرتها فيديوهات انتشرت السبت.

وكان الجندي جزءا من جنود يؤدون تحية احتفالية بالبندقية الملكية، قام بها فوج 104 من المدفعية الملكية.

واتباعا للقوانين، ظل زملاؤه من حوله ساكنين بلا تردد وبدون انشغال فيما واصلوا الإجراءات، قبل أن يهرع رجلان يرتديان زي الجيش إلى مكان الحادث.

بعد حوالي 5 ثوان من ارتطامه بالأرض، انقلب على ظهره ورفع رجليه، قبل أن يتم جره على الأرض عبر الوحل وجزء من بركة، من أجل إخراجه من المكان.

وسارع العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مشاركة تعاطفهم مع الجندي.

لحظة سقوط الجندي سقوط جندي بطريقة مفاجئة تتويج تشارلز