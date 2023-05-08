ختام فعاليات الورشة الأولى لمنتدى الحوار الوطني للشباب في شمال سيناء

أكد إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، انتهاء أولى فعاليات منتدى الحوار الوطنى للشباب، وذلك للانتهاء من تغطية أربع مراكز الشباب مختلفةً المستهدفة فى هذا المنتدى الذي أطلقته وزارة الشباب من أجل رفع مستوى الوعى لدى الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية والبدنية.

ويتضمن فعاليات منتدى الحوار الوطني ليضم الندوات وورش العمل لأهم القضايا التى تحظى بأولويات الشباب وطرح بعض الحلول لها، وكذلك عرض رؤى ومقترحات الشباب ليتم تجميعها لمناقشتها فى ختام فعاليات المنتدى،وقام بالتدريب محمد الهرش،والمقرر ولاء مجدي ،المنتدى يضم عدة محاور منها التنمية بصورها المختلفة سواء "الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية" إلى جانب التنمية المستدامة

وقال إيهاب حسن عبد الوهاب، وكيل وزارة الشباب، إن منتدى الحوار الوطنى تواصلت فعالياته داخل مراكز للشباب حتى الآن،لمناقشة عدد من القضايا والمشاكل التى تواجه الشباب وكيفية حلها

يذكر أن وزارة الشباب أطلقت منتدى الشباب بشمال سيناء تحت شعار "حوار من الشباب للشباب" برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،وبتوجيهات إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة لاستهداف رفع الوعى الثقافى والاجتماعى للشباب بكل مراكز المحافظة، ويتم تنفيذ فعاليات منتدى الشباب تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب بالتعاون مع الإدارة العامة لبرلمان الشباب ،تحت إشراف خالد مكاوي وتنفيذ فريق العمل الادراة.