وكيل «ثقافة القناة وسيناء» يتفقد أعمال تطوير المسرح الصيفى بالطور العاصمة

واصل الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي يرافقه ا. محمد غنيم مدير إدارة الشئون القانونية وعزة عبد الشافي مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة الإقليم، تفقد المواقع الثقافية بجنوب سيناء وهي بيت ثقافة رأس سدر ومكتبة الطفل والشباب برأس سدر وبيت ثقافة أبوزنيمة وبيت ثقافة أبو رديس ثم التوجه الى قصر ثقافة الطور ومقر فرع ثقافة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء برفقة أحمد فريج مدير عام الثقافة بجنوب سيناء ومديرين الإدارات بالمديرية تفقد خلالها سير العمل.

وأكد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة، على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتقديم خدمات ثقافية وفنية نوعية لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء وفقا لاستراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، لتحقيق العدالة الثقافية وتمكين المرأة السيناوية وتنمية الموهوبين، كما وجهت وزير الثقافة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني بأهمية تركيز الجهود للنهوض بالمرأة السيناوية ودعم مواهب الأطفال فى مراكز ومدن جنوب سيناء.

وتوجه الكاتب محمد نبيل للمسرح الصيفي بالطور العاصمة لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة، حيث يرافقه أ. مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء، والعميد مهندس حسن الطوخي المهندس المسؤول بجهاز الخدمة الوطنية، والمهندس مصطفى زاهر، تضمنت الجولة متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى بلغت الـ ٩٠ بالمائة من إجمالي الأعمال، حيث مزمع الانتهاء من الأعمال والافتتاح فى أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن الجولة التفقدية بدأت صباح أمس الأحد بالمرور على مكتبة الطفل والشباب برأس سدر، تلاها ببيت ثقافة رأس سدر والمزمع افتتاحه رسميا قريبا، تلاها تفقد بيت ثقافة أبوزنيمة ثم بيت ثقافة أبو رديس، ومزمع تفقد باقى المواقع الثقافية بالمحافظة، اليوم الإثنين، للوقوف على سير العمل والتحقق من المعوقات وتذليلها، بهدف تقديم خدمات وفعاليات مكثفة لأهالينا بمحافظة جنوب سيناء.