بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص بينهم 6 مجندين إثر حادث تصادم جنوب بورسعيد

أُصيب 10 أشخاص بينهم 6 مجندين، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام قسم شرطة الجنوب جنوب محافظة بورسعيد على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كلًا من: عايدة محمد السعيد زغلول 47 عامًا، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالجمجمة، وأيمن غريب هلال 55 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، بينما استقبل مستشفى 30 يونيو 6 مجندين واثنين مدنيين والمجندين هم: أحمد محمد عبد الوهاب، ومحمد صلاح مدلع، أحمد محمد عاشور، محمد أحمد فريد، السيد أحمد محمد، ومحمد عبده محمد كامل، بينما الإثنين المدنيين هما: عبد الرحمن محمد محمود 30 عامًا، وخالد أحمد محمد سالم 50 عامًا، وجميع المصابين كدمات وسحجات بالجسم، وذلك نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل أمام قسم شرطة الجنوب جنوب بورسعيد على طريق "بورسعيد - الإسماعيلية".

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.