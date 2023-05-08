دراسة أسترالية: ممارسة رياضة الملاكمة قد تساعد في محاربة مرض الشلل الرعاش

توصلت دراسة طبية أسترالية حديثة إلى أن ممارسة رياضة الملاكمة يمكن أن تكون وسيلة مفيدة لمرضى الشلل الرعاش لتحسين نوعية حياتهم.

وأجرى الدراسة فريق من الباحثين من جامعة إديث كوان، ومعهد بيرون، ومستشفى السير تشارلز جاردنر، وجامعة أستراليا الغربية، حيث تم تحليل حالات عشرة مرضى شلل رعاش في مرحلة مبكرة، وتوجيههم لممارسة ثلاث جلسات ملاكمة لمدة ساعة واحدة في الأسبوع، على مدى 15 أسبوعًا.

ووجد الباحثون أن الملاكمة لها فوائد عديدة للمشاركين؛ مثل تقليل التعب وتحسين جودة النوم ونتائجهم على مقياس تقييم مرض الشلل الرعاش.

وأوضح الدكتور ترافيس كروكشانك، من مركز الدقة الصحية في جامعة "إديث كوان" في أستراليا، أن الملاكمة نمت في شعبيتها بين أولئك الذين يعانون من مرض الشلل الرعاش، على الرغم من وجود القليل من الأدلة التي تدعم فوائد ممارستها بين هذه الفئة من المرضى.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن ممارسة رياضة الملاكمة كان آمنا وممتعًا للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرعاش، مضيفا أن الملاكمة الجماعية تجمع بين العديد من جوانب العلاج، مثل التحفيز المعرفي والتفاعل الاجتماعي، مما يسهل على المرضى الالتزام بالبرنامج.

ونوه بأنه على الرغم من كثافة التدريبات، لم يبلغ المشاركون من المرضى عن أية زيادة في وجع العضلات جراء إتباع البرنامج، ولا إصابات كبيرة، التي قد تكون متوقعة لهذه الفئة من المرضى.