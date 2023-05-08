أوكرانيا تعتزم إطلاق صندوق لإزالة الكربون والتحول الموفر للطاقة

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مشروع قانون ينص على إنشاء صندوق تابع للدولة لإزالة الكربون والتحول الموفر للطاقة.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير تنمية المجتمع والأقاليم والبنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، حسبما نقلت عنه دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية يوم الأحد، إن إنشاء الصندوق جاء بمثابة إشارة للشركاء الدوليين بأن أوكرانيا تتطور وفقًا للمبادئ الأوروبية، بما يشمل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة والاستثمارات في كفاءة الطاقة.

وأضاف كوبراكوف أن مثل هذه الخطوات ستوفر فرصة لتعافي الاقتصاد الأوكراني وتنمية المجتمعات في البلاد، ونتيجة لذلك، سيكون لدى أوكرانيا مصدر تمويل موثوق ومحمي من الناحية القانونية لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم مصادر الطاقة البديلة.

سيتم تمويل الصندوق بضريبة بيئية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقًا لمبدأ "المُلوِث يدفع"، حيث ستدفع المؤسسات الصناعية الكبيرة الضريبة في المقام الأول، كما يخطط الصندوق لجذب القروض والمنح الدولية.

ودعم البرلمان الأوكراني إنشاء الصندوق في 11 أبريل 2023، وبمجرد الموافقة على مشروع القانون، بدأت وكالة كفاءة الطاقة الحكومية بالتعاون مع وزارة إعادة الإعمار في تطوير آليات لاستخدام الأموال والعمل على إنشاء الأدوات المالية التي يمكن أن تحفز كلًا من إزالة الكربون وكفاءة الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق سيبدأ العمل اعتبارًا من يناير 2024.