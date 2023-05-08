وزير خارجية جنوب السودان: «يجب أن يكون الحل في السودان من الداخل»

أكد وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، أنه كان هناك استجابة من الأطراف في السودان لمبادرات وقف إطلاق النار.

وقال وزير خارجية جنوب السودان -في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء أمس الأحد- إن بلاده تعمل على استعادة التهدئة في السودان ومن ثم إطلاق حوار وإيصال المساعدات الإنسانية.

وشدد على ضرورة أن يكون الحل للأزمة السودانية نابعا من الداخل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بلاده تيسر ذلك الأمر.

وأشار وزير خارجية جنوب السودان إلى أن هدم الدولة السودانية لا يخدم أحدا، وأنه لابد من العمل على إعادة الاستقرار وتحقيق الأمن في البلاد.

وأعرب وزير خارجية جنوب السودان عن تطلعه لزيارة وزيرة الخارجية سامح شكري لبلاده من أجل تبادل الرؤى بشأن حل الأزمة في السودان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن دول الجوار مهتمة بوضع حل نهائي للأزمة في السودان.