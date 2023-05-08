طوكيو توافق على إرسال خبراء كوريين إلى فوكوشيما لبحث مسألة المياه المشعة

صرح الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، يوم الأحد بموافقة اليابان على إرسال خبراء كوريين جنوبيين ضمن فريق تفتيش ميداني، لبحث مسألة تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة انباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأعرب الرئيس يون خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن أمله في مراعاة المطالب بالتحقيق الموضوعي القائم على العلم في هذه المسألة.

وأشار يون إلى تعهد كيشيدا بمحاولة الحد من المخاوف المرتبطة بصحة وسلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين.

وقال الرئيس يون، إنه سيلبي دعوة كيشيدا لحضور قمة مجموعة العشرين في الـ19 من مايو الجاري فيمدينة هيروشيما اليابانية.

وأفاد يون، بأن زيارة كيشيدا إلى كوريا الجنوبية ساهمت في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما ساهمت في تطبيع العلاقات الثنائية.