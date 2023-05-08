مقتل رجل وإصابة امرأتين بإطلاق للنار في ملهى ليلي بولاية فلوريدا

قتل رجل وأصيبت امرأتان بإطلاق للنار فجر الأحد في ملهى ليلى بميامي بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقالت شرطة ميامي بيتش في بيان إن السلطات تلقت بلاغات عن إطلاق نار قبل الرابعة صباحًا بقليل في ملهى "جالا" الليلي في منطقة ساوث بيتش بالمدينة.

وصرح ضباط الشرطة المستجيبون للبلاغات بأنهم وجدوا ثلاثة أشخاص مصابين بالرصاص.

وذكرت الشرطة أنه جرى نقل رجل وامرأتين إلى مركز ميامي لعلاج الإصابات، حيث توفي الرجل، يتوقع أن تتعافى المرأتان.

ولم تعلن الشرطة عن أي اعتقالات ولم تحدد هوية أي مشتبه به، أو الدافع وراء الحادث.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت ميامي بيتش مجموعة من حوادث إطلاق النار في عطلات الأسبوع.