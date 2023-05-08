أبطال جمباز «جزيرة القباب» يحرزون 4 ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية بالقاهرة.. صور

حقق أبطال فريق الجمباز للبنات تحت 6 سنوات بمركز شباب جزيرة القباب التابع لإدارة شباب دكرنس، أربعة ميداليات ذهبية، فى بطولة الجمهورية للجمباز بنات تحت 6 سنوات، والتى أقيمت بنادى مدينة نصر بالقاهرة، خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو 2023.

فيما شارك مركز شباب جزيرة القباب فى بطولة الجمهورية للجمباز بنات تحت 6 سنوات بعدد 4 لاعبات وهن: اللاعبة حور احمد عبد الخالق، واللاعبة مكه محمد الشحات، واللاعبة سارة سامي لطفي، واللاعبة آيه محمد جمعه وقد حققن 4 ميداليات ذهبية فى البطولة، والتى يشارك فيها أكثر من 50 ناد ومركز شباب ومؤسسات رياضية.

فيما تتوجه مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص الشكر والتقدير والتهاني لأبطال فريق الجمباز للبنات بمركز شباب جزيرة القباب، وما حققوه من نتائج متقدمة، وللمدربين لفريق الجمباز بمركز شباب جزيرة القباب الكابتن عبدالله حسني، والكابتن مصطفى احمد المرسي، والكابتن رانيا الإمام.

تأتي مشاركة فريق جمباز جزيرة القباب تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة مجدى عبد السلام مدير عام الإدارة، وتحت إشراف عبد الخالق ياسين المدير التنفيذي بالمركز، وعصام جمال رئيس مجلس الإدارة.

IMG-20230508-WA0010

IMG-20230508-WA0011

IMG-20230508-WA0016

IMG-20230508-WA0017

IMG-20230508-WA0006

IMG-20230508-WA0007

IMG-20230508-WA0012

IMG-20230508-WA0013

IMG-20230508-WA0002

IMG-20230508-WA0003

IMG-20230508-WA0008

IMG-20230508-WA0009

IMG-20230508-WA0004

IMG-20230508-WA0005

IMG-20230508-WA0000

IMG-20230508-WA0001

IMG-20230508-WA0014