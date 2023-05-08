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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سماع دوي صفارات الإنذار في معظم أرجاء أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دوت صفارات الإنذار في مقاطعات أوديسا، وكيروفوجراد، ودنيبروبتروفسك، وفينيتسا، وتشيركاسي، ونيكولايف جنوب غرب، ووسط، وغرب، وجنوب شرق أوكرانيا للتحذير من ضربات جوية روسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

كما دوت صفارات الإنذار حسب خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية محذرة من غارات جوية في مناطق مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي لا تزال تسيطر عليها كييف.

يشار إلى أنه في 6 مايو الجاري، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا، كما وردت ليلة 7 مايو معلومات عن دوي انفجارات في مقاطعتي نيكولاييف وأوديسا وتشيرنيجوف، ومدينة كييف قبل قصف صاروخي روسي لمواقع عسكرية وصناعية.

صفارات الإنذار أوكرانيا غارات جوية قصف صاروخي