حملة مكبرة لمراجعة الأندية الصحية ورفع 534 حالات إشغال متنوعة بالدقي.. صور

نفذت محافظة الجيزة، من خلال حي الدقي، حملات مكبرة بالشوارع وعلى الطرق الرئيسية لرفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين،قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على الطريق العام، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وسياحة المحافظة لمراجعة الكافيهات ونقابة المهن الرياضية لمراجعة تراخيص الأندية الصحية ومدى توافر الاشتراطات الترخيص والتأكد من تأهيل المدربين لمزاولة المهنة، وذلك بمنطقتي "نادي الصيد ومحيط ميدان المساحة".

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأسفرت الحملة عن رفع 534 اشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي، وتم إنذار المخالفين مع التوعية باشتراطات الترخيص كما تم رفع إشغالات الكافيهات المخالفة في عدد من الشوارع منه "شارع الزهراء من محى الدين أبو العز، وميدان طهران ،وشارع مصدق "، كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 16 مخالفة انتظار أعلى الرصيف للسيارات وعدد 6 درجات نارية.

رئيس حي الدقي يقود حملات مكبرة بالشوارع

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية خلال شهر رمضان الكريم للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين.



