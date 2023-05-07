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الإثنين 08 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل 27 في حريق داخل منجم للذهب في البيرو

حريق بمنجم ذهب في
حريق بمنجم ذهب في بيرو
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لقي 27 عاملا مصرعهم على الأقل في حريق داخل منجم للذهب في منطقة أريكيبا بجنوب البيرو، وفق ما أفادت السلطات الأحد.

وقال ممثلون للشرطة والنيابة في المكان إن احتكاكا كهربائيا تسبب على الأرجح بالحريق الذي وقع في رواق داخل منجم ايسبيرانتا بولاية كونديسويوس، في منطقة نائية من أريكيبا.

وقال المدعي جيوفاني ماتوس لإحدى قنوات التلفزة إن “المعلومات التي لدينا تشير إلى سقوط 27 قتيلا داخل المنجم”.

ووقع الحريق الذي يبدو أن انفجارا أعقبه على عمق مئة متر السبت، لكن الشرطة أبلغت الأحد بسقوط ضحايا.

وباشرت أجهزة الإسعاف تأمين المنجم الأحد بهدف التمكن من دخوله. وأورد المدعي العام “علينا أن نتأكد من أن مكان وجود الجثث آمن للتمكن من الدخول وسحبها".

وحضر أفراد في عائلات الضحايا إلى أقرب مركز للشرطة من المكان في محاولة للحصول على معلومات عن عمليات الإغاثة.

حريق بيرو