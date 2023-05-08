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الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«المصري الديمقراطي» يجتمع لبحث الأمور التنظيمية لمشاركته في لجان الحوار الوطني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس الأحد، اجتماعًا بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة لبحث الأمور التنظيمية المتعلقة بمشاركة أعضائه في لجان الحوار بمحاوره الثلاثة:  السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

 
ناقش الاجتماع خطوات التنسيق بين الحزب وأحزاب الحركة المدنية فيما يتعلق بعرض المقترحات في القضايا المطروحة على جدول جلسات الحوار. 


شارك في الاجتماع: فريد زهران؛ رئيس الحزب وعدد من نوابه والأمين العام للحزب وعدد من نواب الحزب بالبرلمان وعدد من الأمناء المركزيين والجغرافيين إلى جانب المشاركين في لجان الحوار والمهتمين من أعضاء الحزب.

المصري الديمقراطي الاجتماعي لجان الحوار الوطني أحزاب الحركة المدنية