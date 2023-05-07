ويستهام يهزم مانشستر يونايتد ويعزز حظوظ ليفربول في المربع الذهبي

حقق فريق ويستهام يونايتد فوزا مهما على ضيفه مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على استاد لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم ويستهام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 وتألق في المباراة وصنع العديد من الفرص التي لم تحول إلى أهداف.

وبهذا الفوز، ابتعد ويستهام عن مراكز الهبوط حيث أصبح يملك 37 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع، وعززت الهزيمة حظوظ ليفربول في احتلال المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا حيث يمتلك الريدز 62 نقطة علما بأن الشياطين الحمر لعبوا مباراة أقل.