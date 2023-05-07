الخارجية السعودية: السودان تمر بأزمة غير مسبوقة وخيارنا الوقوف بجانبها

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الأحد، إن جمهورية السودان الشقيقة تمر بأزمةٍ غير مسبوقة.

وأكد وزير الخارجية السعودية أن خيار المملكة هو الوقوف إلى جانب السودان الشقيق حتى الخروج من أزمته والوصول إلى بر الأمان.

وأضاف: "حفظ الله قيادتنا الرشيدة التي لم تتوانى في دعم الأشقاء في السودان، آملين من المولى -عز وجل- بأن تُكلّل الجهود في إخراج السودان من هذه الأزمة".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أميركي للشعب السوداني.