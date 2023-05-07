السفارة الهولندية بالقاهرة تحتفل بيوم تتويج الملك وتشيد بالعلاقات مع مصر

الأحد 07/مايو/2023 - 11:42 م

احتفلت السفارة الهولندية بالقاهرة بيوم تتويج ملك هولندا ويليام ألكسندر والذى تولي بعد عقود طويلة من تنصيب سيدات البلاط الملكي، فتم تغيير اسم العيد من يوم "الملكة إلى الملك".

وشارك فى الحفل عدد كبير من الدبلوماسيين والسياسين والاعلاميين والفنانين والجالية الهولندية بمصر حيث حضر القائم باعمال السفير الامريكي بالقاهرة وسفير بريطانيا والاتحاد الأوروبي والمجر وعدد كبير من السفراء الاوربيين.

كما شارك ممثلين من الحكومة المصرية ومجلس النواب المصري ولفيف من الإعلاميين المصريين فى الأحتفال مع السفارة الهولندية والشعب الهولندي بهذه المناسبة، كما شاركت الراقصة الاستعراضية ايمي سلطان فى الحفل .

ومن الجانب الهولندي شارك عدد من الجالية الهولندية منهم الهولنديين الذين يتعلمون اللغة العربية للتواصل بين الموسيقي العربية والهولندية وعلى رأسهم الملحن خناء مارتين .

وخلال كلمته أشاد السفير مملكة هولندا بمصرماوريتس شخابفلد بمتانة العلاقات بين البلدين ، على المستوي الرسمي والشعبي،والتعاون الستمر فى مجالات التنمية المستدامة والمياه والهجرة .

وأبدي السفير سعادته بما يلاقيه من نبل فى التعامل والمودة من جانب المصريين وما يلمسه من محبة فى بلد الحضارة التى تجذب الجميع إليها.