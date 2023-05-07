نجل وحيد سيف: أبي لم ياخذ حقه كنجم للكوميديا وصرف كل فلوسه على مرضه

الأحد 07/مايو/2023 - 11:49 م

قال الفنان أشرف سيف، إن والده الراحل الكوميديان وحيد سيف هو نجم غير عادي في مجال الكوميديا وكان يضحك الجميع وعلى خشبة المسرح كان يمتلك القلوب وزملائه كانوا لا يستطيعون إيقاف الضحكات أثناء عرض المسرحية ، وشاهدت سعاد نصر "ميته" من الضحك أمامه على المسرح.

وتابع «سيف» خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي علي شاشة الحياة قائلا: "عادل إمام حينما سئل “مين اللى بيضحكك؟ رد: وحيد سيف، وأتذكر فى مرة كنت أشاهد مسرحية شارع محمد على مع الجمهور ولاقيت واحد بتقولى ارجوك سكته امى عندها القلب وهتموت من كتر الضحك”.

وأضاف: للأسف والدى لم يأخذ حقه، وصرف كل فلوسه على مرضه و زعل جدا ان مفيش حد سأل عليه من زملائه فى الوسط الفنى، وفى مرضه الأخير كان يبص لصورته مع الرئيس السادات اثناء تكريمه له، وكان يقولى كل اللى فى الصورة ماتوا ما عدا أنا الحمد لله و كان يضحكني فى عز مرضه.

ولفت أنه شارك مع والده الراحل في عملين فقط ومنهم فيلم مطاردة فى الممنوع مع اثار الحكيم، وفاروق الفيشاوى، وفيلم اللص وكان ضيف شرف، وفى المسرح قدمت مسرحيات بولتيكا، و جوازه بخلع الدرس ومسرحية تليفزيونية وسهرة واحدة فى الهوا سوا .

وعن مسلسل أهلا بالسكان والنجاح الكبير الذي حققه قال سيف كنت فى المعهد و لاقيت استاذ مصطفى الكوابى وكان فى المعهد و بيشتغل فى الانتاج و شافنى، وقال لى تقابل المخرج و تاخد دور صغير، وروحت لاقيت دور ٣٠ حلقة ، ونشأت علاقة ابوية بينى و بين العظيم الفنان حسن عابدين خلال هذا المسلسل و كان انطلاقتى فى الدراما.

وتابع: للأسف ٩٩ ٪؜ من المسرحيات الكوميدية التي قدمتها لم تصور، و كنت اقدم فى الدراما و السينما، ادوار رومانسية .

واشار الي انه عمل مع الفنانة ماجدة والاستاذ فؤاد المهندس و المخرج عاطف سالم ، و من الأعمال التى يعتز بها فيلم "يوميات امراة عصرية "مع الفنانة سهير البابلى .