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الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسرائيل.. بن جفير يطالب نتنياهو بشن عملية عسكرية في الضفة الغربية

رئيس حكومة الاحتلال
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
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قالت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير ، طالب حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بشن عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، كشرط لإنهاء الأزمة المتواصلة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأضافت القناة أن بن جفير طالب أيضا بتشديد الخناق على المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلية، بجانب تمرير التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو حاول خلال الأيام القليلة الماضية التوجه من خلال وسطاء إلى بن جفير لإنهاء الأزمة، لكن الأخير أوضح له "أنه غير معني في هذه المرحلة بالأقوال بل يريد تغييرات حقيقية في سياسة الحكومة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قاطع بن جفير الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال، معللا ذلك بالقول إن سياستها "غير مقبولة"، لا سيما فيما يتعلق بإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص إسرائيلي إلى ذويهم.

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