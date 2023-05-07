برلماني: جميع المشاركين في الحوار الوطني هدفهم الرئيسي مصلحة مصر

أشاد النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي عقدت مساء يوم 3 مايو الجاري.

وقال "فرج" في تصريحات صحفية له اليوم، إن هناك حرصًا شديدًا من قبل القيادة السياسية الحكيمة على نجاح الحوار الوطني، الذي يعول عليه جموع الشعب المصري العظيم، لتحقيق الطموحات والآمال، والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن جميع المشاركين في الحوار الوطني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية هدفهم الرئيسي هو مصلحة الوطن، لتجاوز تلك المرحلة الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع نتيجة الأزمة العالمية، وتابع: "الجميع على قلب رجل واحد للتوافق ولم الشمل، والخروج بمخرجات تمكنا من مواجهة التحديات".

وأوضح النائب يونس عبدالرازق فرج، أن الحوار الوطنى أثرى الحياة السياسية المصرية، ورد على المشككين وأهل الشر الذين يبثون الشائعات المغرضة بين الحين والآخر، واختتم قائلاً: "لن يستطيع أحدًا مهما كان أن يكسر عزيمة المصريين، فبالصبر والعزيمة والإصرار سنتجاوز الصعاب، ونصنع المعجزات، ونحقق طموحات هذا الشعب العظيم، الذي رزقه الله سبحانه وتعالى بقيادة سياسية حكيمة مخلصة لا تدخر جهدًا في سبيل هذا الوطن".