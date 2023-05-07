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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عطل بالفرامل.. النيابة تحقق في إصابة 4 سيدات إثر سقوط أسانسير بالهرم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات الأولية حول إصابة  4 سيدات جراء سقوط أسانسير بهن من الطابق العاشر بدائرة قسم شرطة الأهرام، وقد تبين من خلالها أن عطل في فرامل الاسانسير أدي لحدوث خلل به وسقوطه ولا شبهة جنائية في ذلك، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام،  إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أسانسير من الطابق العاشر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ صور بالفحص تبين أنه أثناء استقلال 4 سيدات أسانسير بأحد العقارات حدث عطل مفاجئ بفرامل المصعد نتج عنه سقوطه من الطابق العاشر وإصابة مستقليه، وجرى نقل المصابين إلي مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة بجنوب الجيزة اسانسير قسم شرطة الأهرام عمليات النجدة