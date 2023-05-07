عقارب تلدغ شابتين بواحة الخارجة في الوادي الجديد

تعرضت شابتان، للدغ عقارب سامة، اليوم الأحد، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول سيدتين لمستشفى الخارجة التخصصي، تعرضتا للدغات عقارب سامة.

تبين تعرض " شيماء. ش.ص"، 32 عامًا، بحي " المحابس"، و " ياسمين.ع.أ" 18 عامًا، بجوار منطقة " جامع المنور"، للدغات عقرب سام، وجرى نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي وإعطاء كل منهن مصل العقرب ووضعهن تحت الملاحظة الطبية.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أول مايو الجاري، عن رفع حالة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية وخاصة الوحدات في القرى من خلال توفير جميع أمصال سم العقارب والثعابين والطريشة ومصل الكلب في ظل الارتفاع في درجات الحرارة والذي يواكب بدء انتشار الزواحف الضارة بالواحات.