أطباء كفر سعد ينجحون في إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو في دمياط

نجح أطباء مستشفى كفر سعد المركزي في محافظة دمياط، في إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو، عمرها الرحمي ٣٠ أسبوع وزنها عند الولادة ١٢٠٠جرام، تعاني من صعوبة بالتنفس.

‏ تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي المختلفة ومتابعة نموها حتى وصولها للوزن المناسب وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة خلال فترة دامت ٨٣ يوم تحت إشراف فريق العمل بقسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بقيادة د. محمد نصحي عامر مدير الحضانة.

جاء ذلك تحت رعاية السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.

وفي سياق أخر نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية الركابيه مركز كفر البطيخ ،وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشدده.

، وقد تم توقيع الكشف الطبى على ١٩٤٩ مواطنا، بالإضافة إلى تحويل ٥٧ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ١٥ حاله ، بالإضافة إلى إجراء ٤٤٢ تحليلا معمليا، و ٧٧ أشعة عادية، و ٤٠ موجات صوتية الى جانب صرف الادويه بالمجان للمرضى المترددين على القافله .

كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق كما تم عقد فصل لامتحان محو الاميه وذلك بالتعاون مع الهيئه العامه لتعليم الكبار .