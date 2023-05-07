متحدث الخارجية: وصول 50 ألف سوداني لمصر عبر الحدود

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الوضع في السودان متأزم، والذي يعاني كله هو الشعب السوداني الشقيق، ومصر حريصة أن تكون رسائلها دائما لأطراف هذه الأزمة بضرورة حماية الشعب السوداني وتوفير الحماية لمقدرات الدولة السودانية في هذا المعترك شديد الخطورة.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن أرقام المصريين الذين جرى إجلاؤهم من السودان تم الإعلان عنها بصفة دورية، والعدد تجاوز 6500 مصري، كما استقبلت مصر أكثر من 50 ألف سوداني وصلوا عبر الحدود لمصر.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه الأزمة يتم بشكل يومي، والأرقام ما بين التزايد والاستقرار، ولكن هناك خلية عمل متكاملة، وضخت وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي عيادات متنقلة في المناطق الحدودية للتعامل مع الحالات الإنسانية، وضخ أعداد أكبر من المسئولين للمنافذ لتسهيل الدخول.

ولفت أن القنصلية المصرية في وادي حلفا وبورتسودان تعملان على مدار الساعة للتعامل في عمليات الإجلاء المختلفة، مؤكدا أن أجهزة الدولة بأكملها تتعامل بتنسيق كامل على مدار للتعامل مع الشق الإنساني لهذه الأزمة.

