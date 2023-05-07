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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية والأمم المتحدة تبحثان الأوضاع في المنطقة

وزير الدولة للشؤون
وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير
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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد في الرياض، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، تشابا كيروشي، الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية المبذولة حيالها.

كما ناقش الجانبان - خلال اللقاء - جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير السعودية