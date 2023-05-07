انطلاق اليوم الأول لمنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بالدقهلية

انطلقت فعاليات اليوم الأول لمنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، اليوم الأحد، برعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية (إدارة البرلمان والتعليم المدني) بمحافظة الدقهلية، أولى فعاليات ملتقي الحوار الوطني الثاني للشباب تحت شعار (فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب) بمركز شباب الرياض التابع لإدارة شباب منيه النصر.

واستعرض منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل التدريبية للشباب.

واستهل الحوار فعالياته بالتعريف بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية، لمواجهة التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف الأطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

كما تم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى، ونبذة عن النسخة الأولى المنتدى التي تم تنفيذها في 2016، والتعريف بمحاور المنتدي السياسي - الاقتصادي - والاجتماعى والقضايا التي تندرج تحت كل محور.

قسم الشباب المشاركين فى منتدي الحوار الوطني الثاني للشباب بمركز شباب الرياض، الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات هي المشاكل التى تواجه التعليم وغلاء الأسعار.

حضر فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و ولاء طه محمد مدير إدارة شباب منيه النصر، و ماهر يوسف رئيس قسم البرلمان والتعليم المدني بالإدارة، و وليد احمد لطفي، و مي كمال بإدارة البرلمان والتعليم المدني، و شيماء السعدني مدربه ملتقي الحوار الوطني، ومحمد ثروت منسق الحوار الوطني الثاني للشباب، وبمشاركة مراكز الشباب باداره شباب منيه النصر.

جاءت فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بمركز شباب الرياض، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و ولاء طه محمد مدير إدارة شباب منيه النصر.

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