نابولي يهزم فيورنتينا في الدوري الإيطالي

فاز فريق نابولي على نظيره فيورنتينا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الشوط الثاني تحصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 48 وتصدى لها المهاجم فيكتور أوسيمين ولكنه فشل في تسجيل الهدف، وتحصل الفريق مرة أخرى على ركلة جزاء في الدقيقة 74 وتصدى لها نفس اللاعب ليحرزها في شباك فيورنتينا ويرفع رصيده إلى 23 هدفا يحتل بهم صدارة هدافي الدوري الإيطالي.

وبهذا الفوز، رفع نابولي رصيده إلى 83 نقطة، وكان قد حسم اللقب بالفعل في الجولة الماضية، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 46 نقطة ليحتل المركز الثامن.

