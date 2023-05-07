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الأحد 07 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيراميكا كليوباترا يسعى لحسم موقف صلاح محسن

سيراميكا
سيراميكا
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يرغب نادي سيرامبكا كليوباترا في تحديد موقف صلاح محسن لاعب الفريق والمعار من الاهلي من الاستمرار مع الفريق وتمديد التعاقد.

ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة جلسة مع صلاح محسن خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقفه وعرض عليه الاستمرار.

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن معين الشعباني، تشكيل الفريق لمواجهة دكرنس في دور ال٣٢ لكأس مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري - مروان الصحراوي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: ميدو جابر - عمرو قلاوة - محمد عادل - كونستانت وايو - محمد عنتر

خط الهجوم: صلاح محسن

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد بسام - أحمد هاني - أحمد ياسر ريان - محمد توني - محمود زلاكة - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - جاستيس آرثر - جابريل شيكودي

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