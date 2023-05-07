استمرار فعاليات برنامج تطوير المهارات اللغوية والسمعية والتعديل السلوكي بمركز تخاطب السنبلاوين

استمرت اليوم الأحد جلسات التخاطب بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، واستقبال الحالات مجانا، بإشراف عزيزه حمدى منسق قادرون باختلاف بإدارة شباب السنبلاوين، و مراد احمد مراد رئيس مجلس الإدارة، و محمد محروس المدير التنفيذي بمركز التنمية الشبابية.

جاءت فعاليات العمل بمركز التخاطب بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، والذى يعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، ضمن برنامج جسور الأمل والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدعم ذوي الهمم والقدرات الخاصة علي مستوي الجمهورية.

ويهدف مركز التخاطب بإدارة شباب السنبلاوين ️إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال وذويهم، من خلال برامج توعيه للأسرة وكيفية التعامل مع أطفالهم بالإضافة إلى علاج الحالات، والمشاكل السلوكية و الانفعالية للأطفال، وعلاج عيوب النطق والكلام والتأخر اللغوي وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي.

ويقوم بالعمل داخل المركز مختصين لمعرفة الحالة ومتابعتها ومدى تطورها وما تحتاجه من رعاية وخدمات، مسئول المعلومات بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين عمرو شوشه وأخصائيات التخاطب بالمركز الدكتورة جهاد علام و شيماء شكيب، و هدير إبراهيم، و إسراء أحمد، و شيماء سمير، و تسنيم مصطفى، و فاطمة أشرف و دينا محمد.

ويأتي العمل بمركز التخاطب بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و نانسي سمير مدير مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، و جاسر خالد مدير ادارة شباب السنبلاوين.

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