مصرع شابة تناولت أقراصًا كيماوية في الوادي الجديد

لقيت شابة مصرعها، اليوم الأحد، إثر تناول أقراص كيماوية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شابة لمستشفى الداخلة العام في حالة صحية سيئة.

تبين تناول " هند.ش.ع"، 33 عامًا من قرية المعصرة بمركز الداخلة، ومقيمة "قرض الأرامل" بمدينة موط بالمركز، أقراص كيماوية " غلة القمح" وجرى نقلها لمستشفى الداخلة العام في حالة صحية سيئة.

ونقلت إدارة مستشفى الداخلة العام الشابة لقسم العناية المركزة لسوء حالتها، إلا أنها تُوفيت داخل القسم، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.