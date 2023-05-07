تفاصيل الحكم بالمؤبد على 12 متهمًا بينهم أمريكي الجنسية في تهريب الآثار

اسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية حكمها بمعاقبة 12 متهما بينهم أمريكي و11 مصريا، بالسجن المؤبد وغرامة 10 ملايين جنيه لاتهامهم بـ تهريب آثار مصرية، في أكبر قضية تهريب آثار، بعد ضبط بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون إف كينيدي.

تعود تفاصيل القضية لعام 2011 حيث قام المتهم الرئيسي وهو امريكي الجنسية تكوين تشكيل عصابي وبدأ التنقيب في عدد من محافظات مصر واوهم المتهمين بالمبالغ المالية الطائلة التي سيحصلون عليها مقابل استخراج قطع الأثار.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية تهريب الآثار المصرية ان التشكيل العصابي يضم 12 متهمًا ضبط عدد منهم وبمواجهتهم اعترفوا رتكاب وقائع التنقيب عن الآثار مقابل المال وذلك بتمويل من المتهم الرئيسى وتم تفتيش مسكن المتهم داخل مصر وعثر على عدد من الكتالوجات للقطع الأثرية الخاصة بصالات المزادات المختلفة التى تعامل معها المتهم خارج البلاد.

وأوضحت التحقيقات أن تم استعادة عدد كبير من القطع الأثرية وإعادتها داخل مصر ،مايقرب من 500 قطعة أو أكتر.

وجاء قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابى للتنقيب عن الآثار وتهريبها خارج البلاد وذلك بواسطة المتهم الرئيسى مصرى أمريكي .

واسماء المتهمين في القضية هم اشرف. ع مصري يحمل جواز سفر أمريكي، محمد. .ع ،محمد.ح ، محمود. ع ،حسني. أ ، عبدالرحمن .ع، محمد. ج، منشاوي. .س

محمد. ح، سيد. ح، محمد. خ ، إبراهيم. ع، محمد . أ.

وتبين أن المتهم الرئيسي قام بنشاط غير مشروع، وتم ضبطه في مطار جون كنيدى بولاية نيويورك وبحوزته 586 قطعة أثرية مصرية مخفاة داخل 3 حقائب قادما على رحلة طيران من مطار القاهرة الدولى وأشارت التحقيقات بسؤأل المتهم عن ملكية القطع الأثرية رد بأنها ورث من أسرته وحضر بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل وضعها داخل مسكنه خارج مصر

واضافت جهات التحقيقات أن تم الذهاب الي مسكن المتهم خارج البلاد وتبين أنه يقيم بمسكن بسيط وليس كما يدعي وبسؤال زوجته قالت بعدم علمها عن مصدر القطع الأثرية وأنها لم تسمع عنها من قبل .

وكشفت التحقيقات أنهم في الخارج توجهوا إلي صالات المزادات غير المشروعة واخبروا أصحابها أن تلك القطع مسروقه، وتم اخذها بشكل غير شرعي و تم تسليم القطع لجهات التحقيق على وتم السيطرة علي عدد كبير من القطع أثرية باعها المتهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبها قامت النيابة العامة بالتحفظ على ممتلكات المتهم الرئيسي داخل مصر وأمواله لحين انتهاء القضية.

وكانت النيابة العامة أحالت أمريكيًّا و11 مصريًّا للجنايات لاتهامهم بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، بعدما تم ضبط الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي، حيث تم ضبطه ومعه تلك القطع الأثرية مغلفة في 3 حقائب كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها، ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

وشهد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة أنه بتاريخ 30 /1 /2020 ورد إليه بريده الإلكتروني رسالة من إدارة الجمارك والهجرة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة مفادها ضبط المتهم الأول بتاريخ 22 /1 /2020 بمطار جون کیندي بولاية نيويورك، وبحوزته 360 قطعة أثرية مصرية مخبأة داخل ثلاث حقائب مسجلة برحلة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، فضلًا عن توافر معلومات بضلوعه في وقائع تهريب وبيع الآثار خلال عدة سنوات سابقة.

