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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يهنئ أبطال اليد بالسوبر الإفريقي

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، والذي جاء بعد أيام من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكأس.

وعبر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذله منظومة الفريق هذا الموسم، وإصرار اللاعبين على استعادة الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري.

وأشاد بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون، واللعب بروح الفانلة الحمراء وإسعاد جماهير الأهلي، التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلَّ يومًا عن ناديها في كافة المواقف.

وأكد محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في كافة عناصر كرة اليد، ووجه لهم التحية، وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز، والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كافة المستويات.

الأهلي والزمالك كرة اليد السوبر الإفريقى لكرة اليد محمود الخطيب