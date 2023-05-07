الخارجية: مصر من أولى الدول التي طالبت بوقف إطلاق النار في السودان

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الأزمة السودانية أزمة كبيرة، وتأثيراتها على الداخل السوداني ودول الإقليم والمنطقة بأكملها تأثيرات كبيرة، ومصر أدركت ذلك منذ اللحظة الأولى، وكل المواقف التي عبرت مصر عنها منذ البداية تؤكد على القلق البالغ الذي تعاملت به مصر مع هذه الأزمة.

وأضاف "أبو زيد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن مصر من أولى الدول التي طالبت بالوقف الفوري بإطلاق النار حفاظا على أرواح الشعب السوداني الشقيق ومقدراته وحماية لدولة السودان الشقيقة.

وأشار إلى أن الاتصالات التي قامت بها مصر منذ اللحظة الأولى مع أطراف الأزمة أو داخل السودان أو مع الأطراف الإقليمية والدولية ودول جوار السودان، والدول الفاعلة والمؤثرة دوليا، كلها انصبت حول أهمية وقف إطلاق النار وإيجاد ممرات إنسانية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإيغاثية للشعب السوداني، والتعامل مع هذه الأزمة بشكل منسق مع الأطراف الدولية.

