ads
الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

استقرار العملات الأجنبية في نهاية تعاملات اليوم

عملات
عملات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ثبت سعر العملات الأجنبية في نهاية تعاملات اليوم ومع اغلاق العمل بالبنوك مساء اليوم الأحد الموافق  7-5-2023.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 33.97 جنيه للشراء و 34.11 جنيه للبيع
بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.98 جنيه للشراء و 39.14 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الكندي حوالي 23.05 جنيه للشراء و 23.14 جنيه للبيع.
بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.55 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع ، والكرون النرويجي نحو 2.91 جنيه للشراء و 2.92 جنيه للبيع.
بلغ سعر الكرون السويدي 3.02 جنيه للشراء و 3.05 جنيه للبيع و الفرنك السويسري نحو 34.59 جنيه للشراء و 34.74 جنيه للبيع ، ووصل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.8 جنيه للشراء و 20.89 جنيه للبيع.
وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 22.86 جنيه للشراء و 22.95 جنيه للبيع واليوان الصيني نحو 4.46 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر الكرون النرويجي سعر ال