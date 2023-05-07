ثبت سعر العملات الأجنبية في نهاية تعاملات اليوم ومع اغلاق العمل بالبنوك مساء اليوم الأحد الموافق 7-5-2023.
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 33.97 جنيه للشراء و 34.11 جنيه للبيع
بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.98 جنيه للشراء و 39.14 جنيه للبيع
وصل سعر الدولار الكندي حوالي 23.05 جنيه للشراء و 23.14 جنيه للبيع.
بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.55 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع ، والكرون النرويجي نحو 2.91 جنيه للشراء و 2.92 جنيه للبيع.
بلغ سعر الكرون السويدي 3.02 جنيه للشراء و 3.05 جنيه للبيع و الفرنك السويسري نحو 34.59 جنيه للشراء و 34.74 جنيه للبيع ، ووصل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.8 جنيه للشراء و 20.89 جنيه للبيع.
وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 22.86 جنيه للشراء و 22.95 جنيه للبيع واليوان الصيني نحو 4.46 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.
اقتصاد
استقرار العملات الأجنبية في نهاية تعاملات اليوم
ثبت سعر العملات الأجنبية في نهاية تعاملات اليوم ومع اغلاق العمل بالبنوك مساء اليوم الأحد الموافق 7-5-2023.