استقرار العملات الأجنبية في نهاية تعاملات اليوم

ثبت سعر العملات الأجنبية في نهاية تعاملات اليوم ومع اغلاق العمل بالبنوك مساء اليوم الأحد الموافق 7-5-2023.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 33.97 جنيه للشراء و 34.11 جنيه للبيع

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.98 جنيه للشراء و 39.14 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الكندي حوالي 23.05 جنيه للشراء و 23.14 جنيه للبيع.

بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.55 جنيه للشراء و4.57 جنيه للبيع ، والكرون النرويجي نحو 2.91 جنيه للشراء و 2.92 جنيه للبيع.

بلغ سعر الكرون السويدي 3.02 جنيه للشراء و 3.05 جنيه للبيع و الفرنك السويسري نحو 34.59 جنيه للشراء و 34.74 جنيه للبيع ، ووصل سعر الدولار الاسترالي نحو 20.8 جنيه للشراء و 20.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الـ100 ين ياباني نحو 22.86 جنيه للشراء و 22.95 جنيه للبيع واليوان الصيني نحو 4.46 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.