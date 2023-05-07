محمد فايز فرحات: لا يمكن أن يكون الحوار الوطني معدًا مسبقًا أو "فخًا"

علق الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على مشاركة من أحد متابعي "إكسترا نيوز" تساءل عن هل الحوار الوطني فخ؟

وقال خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، إنه لا يدري من أين جاء تخوف أن الحوار الوطني فخ، فعلى سبيل المثال كل المشاركين في الجلسة الافتتاحية يبقلون بأن يكونوا داخل فخ.

ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية شهدت وجود أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات واتحادات وفلاحين ومنظمات حقوقية ورموز النخبة، وأعتقد هذا المشهد ينفي وجود فخ.

وأوضح أن مجلس الأمناء من بداية شهر يوليو 2022 حتى الآن مد الجسور بين الأحزاب السياسية، وأصدر بيانات تتعلق بحقوق الإنسان، وهذا الجهد الضخم الكثيف إجابة ثانية على أن الحوار الوطني ليس فخا.

وذكر أن النقطة الثالثة، أن جميع المشاركين لا يعلمون مخرجات الحوار الوطني، وبالتالي هذا حوار ليس معد مسبقا، بل هي نتائج تخرج كمحصلة لنقاش بين الجميع للوصول لتوافق على رؤى محددة للتعامل مع قضايا كل لجنة.